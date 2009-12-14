Маскаев решил оставить большой бокс

Экс-чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Олег Маскаев принял решение оставить большой бокс. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Причиной такого решения стало сокрушительное поражение от малоизвестного доминиканского боксера Надь Агилеры. "Если я выхожу на ринг и не могу показать то, что должен показывать, если я проигрываю каждый раз, это может значить, что Олегу пора на отдых", - отметил Олег Маскаев.

По словам одного из тренеров боксера Дика Вудса, Олег Маскаев не выполнил ни одного указания, которые давали ему наставники. В результате боксер смог продержаться на ринге всего 1 минуту 54 секунды, хотя был нацелен на победу и даже на встречу с действующим чемпионом мира Виталием Кличко.