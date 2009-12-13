Джонсон прокомментировал поражение от Кличко: я способен на большее

Американец Кевин Джонсон, уступивший накануне чемпиону мира в супертяжелом весе украинцу Виталию Кличко единогласным решением судей, прокомментировал свое поражение.

«Я в порядке. Чувствую себя неплохо. Уверен, что Кличко в этот момент думает о своем здоровье больше, чем я, и из-за рассечения не очень хорошо видит. Я хотел показать сегодня все, на что способен, но не все получилось. Я показал 90 процентов своих возможностей и способен на большее. Мне еще предстоит поработать над собой, чтобы вскоре вновь выйти на титульный бой», – рассказал Джонсон в интервью немецкому телеканалу RTL после окончания поединка, в котором потерпел первое поражение в карьере.

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