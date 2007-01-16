Игроки ”Челси” назвали Шевченко ”стукачом”

Футболисты "Челси" считают украинца Андрея Шевченко виновником конфликта между владельцем клуба Романом Абрамовичем и главным тренером Жозе Моуринью. Форварда подозревают в том, что он рассказывает российскому бизнесмену обо всем, что происходит в команде, и называют "стукачом".

Как пишет английское издание The Mirror, в последнее время игроки "Челси" стараются не обсуждать дела команды в присутствии Шевченко, хотя в начале сезона партнеры относились к украинцу благожелательно. Многие из игроков лондонского клуба подчеркивали профессионализм нападающего и его искреннее желание приносить "Челси" максимальную пользу.

"Игроки чувствуют, что он рассказывает Абрамовичу о своих взаимоотношениях с Жозе (Моуринью, прим. Lenta.Ru), - цитирует The Mirror слова неназванного источника в клубе. - В целом они считают его отличным парнем, но теперь не могут ему доверять. Все это плохо влияет на обстановку в команде".

Напомним, что Шевченко подписал контракт с "Челси" еще в мае 2006 года, однако в первой половине сезона-2006/07 не показал той результативности, которой от него ждали. Считается, что украинца связывают дружеские отношения с Романом Абрамовичем. В то же время в последние несколько недель у российского владельца клуба возникли сложности с главным тренером Жозе Моуринью: по информации английских СМИ они не разговаривают друг с другом.

Лента.ру