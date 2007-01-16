”Реал” хочет избавиться от Роналдо

Президент мадридского "Реала" Рамон Кальдерон объявил о том, что клуб подыскивает новое место работы бразильскому нападающему Роналдо. От услуг форварда было решено отказаться по просьбе главного тренера команды Фабио Капелло, сообщает Reuters. Наставник недоволен физической формой игрока, а также его отношением к тренировкам.

Напомним, что в конце прошлой недели о своем уходе из "Реала" объявил Дэвид Бекхэм, который должен провести в мадридском клубе еще полгода, но уже подписал контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси" (США). Кроме того, команду, скорее всего, покинет итальянец Антонио Кассано, вступивший в конфликт с Капелло.

"Случай с Роналдо отличается от ситуации с Дэвидом Бекхэмом, так его контракт будет действовать еще год после окончания этого сезона, - рассказал Кальдерон в интервью мадридской радиостанции Onda Madrid. - Однако играть он не будет, потому что тренер ясно дал понять, что не рассчитывает на него. И для клуба, и для Роналдо будет лучше, если он уйдет".

Кальдерон рассказал также, что спортивный директор "Реала" Предраг Миятович ведет переговоры по поводу бразильского форварда с несколькими клубами. Кроме того, агенты Роналдо также имеют ряд предложений: футболист может продолжить карьеру в Италии, Саудовской Аравии или США.

Лента.ру