Результаты матчей Лиги Европы

Завершились матчи пятого тура группового раунда Лиги Европы в шести группах:

Группа A

Тимишоара - Аякс 1:2

Андерлехт - Динамо (Загреб) 0:1

После пяти туров: Аякс - 11 очков, Андерлехт - 8, Динамо 6, Тимишоара 2

17 декабря играют: Аякс - Андерлехт, Динамо - Тимишоара

Группа B

Валенсия - Лилль 3:1

Славия (Прага) - Дженоа 0:0

После пяти туров: Валенсия - 9 очков, Лилль 7, Дженоа 7, Славия 3

17 декабря играют: Лилль - Славия, Дженоа - Валенсия

Группа C

Гамбург - Рапид (Вена) 2:0

Селтик - Хапоэль (Тель-Авив) 2:0

После пяти туров: Гамбург - 10 очков, Хапоэль 9, Селтик 5, Рапид 4

17 декабря играют: Рапид - Селтик, Хапоэль - Гамбург

Группа G

Левски - Вильярреал 0:2

Ред Булл (Зальцбург) - Лацио 2:1

После пяти туров: Ред Булл - 15 очков, Вильярреал 9, Лацио 6, Левски 0

17 декабря играют: Вильярреал - Ред Булл, Лацио - Левски

Группа H

Твенте - Фенербахче 0:1

Шериф - Стяуа 1:1

После пяти туров: Фенербахче - 12 очков, Твенте 7, Шериф 5, Стяуа 3

17 декабря играют: Фенербахче - Шериф, Стяуа - Твенте

Группа I

АЕК (Афины) - Эвертон 0:1

БАТЭ - Бенфика 1:2

После пяти туров: Бенфика - 12 очков, Эвертон 9, АЕК и БАТЭ - по 4

17 декабря играют: Эвертон - БАТЭ, Бенфика - АЕК

Сегодня вечером состоятся матчи (набранные очки):

Группа D. Вентспилс (3) - Герта (4), Спортинг (10) - Херенвен (4)

Группа E. Рома (7) - Базель (9), Фулхэм (5) - ЦСКА (София) (1)

Группа F. Галатасарай (10) - Панатинаикос (9), Динамо (Бухарест) (3) - Штурм (1)

Группа J. Тулуза (4) - Партизан (0), Шахтер (12) - Брюгге (7)

Группа K. ПСВ Эйндховен (8) - Спарта (7), Копенгаген (4) - Клуж (3)

Группа L. Аустрия (2) - Атлетик (7), Вердер (10) - Насьонал (2)

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В 1/16 финала Лиги Европы попадают по две лучшие команды из всех 12 групп, а также восемь клубов, которые финишируют третьими в своих группах Лиги чемпионов.