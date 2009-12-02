Шахтер - Брюгге: на кого ставят букмекеры

В четверг возобновляется Лига Европы. Напомним, что после четырех побед кряду донецкий "Шахтер" уже гарантировал себе выход в плей-офф, и теперь сражается за клубный коэффициент и призовые, увеличивая также рейтинг Украины в таблице УЕФА. Следующий соперник "горняков" - бельгийский "Брюгге". У букмекеров нет сомнений: победят украинцы, пишет Газета.ua.

Так, William Hill принимает ставки следующим образом: победа "Шахтера" - 1,36 к 1, ничья – 4 к 1, победа "Брюгге" - 7 к 1. Самый вероятный счет – 1:0 или 2:0 (6 к 1). Ставки на счет 3:0 принимаются как 8 к 1.

У Bwin.com такие расклады: победа "Шахтера" - 1,4 к 1, ничья – 4 к 1, победа "Брюгге" - 7,25 к 1. Самый вероятный счет – 2:0 (6 к 1).

“ Брюгге” по-прежнему имеет шансы отобрать у “горняков” лидерство в группе J, если переубедит скептиков и сотворит сенсацию в Украине.

“ Брюгге” попадет в состав участников плей-офф при условии, что в матче с “Шахтером” добьется лучшего результата, чем “Тулуза” — в домашнем поединке с “Партизаном”.

С 14 голами в активе “Шахтер” является самой результативной командой Лиги Европы.

Матч "Шахтер" - "Брюгге" телезрители смогут увидеть в прямом эфире. Такую возможность любителям футбола предоставят сразу три телеканала: "Первый национальный", "Спорт 1" и "НТВ+ Наш Футбол". Начало прямого вещания с "Донбасс Арены" - в четверг, 3 декабря, в 19:50.