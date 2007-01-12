Киевское «Динамо» - в числе 50 лучших команд мира
"Шахтер" наступает на пятки
Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала очередной рейтинг лучших клубов мира, который насчитывает 350 участников.
Динамовцы Киева за месяц опустились на одну позицию, но остались в лучшей полусотне клубов мира. Интересно, что всего на одну позицию отстает от них донецкий "Шахтер", сумевший подняться на шесть строк со времени опубликования предыдущего рейтинга.
Рейтинг футбольных клубов мира IFFHS (1 января 2006 года - 31 декабря 2006 года)
1 (1). Севилья - 295
2 (4). Интер - 286
3 (3) Рома - 277
4 (7). Барселона - 268
5 (2). Милан - 268
6 (5). Ливерпуль - 253
7 (10). Арсенал - 249
8 (8). Лион - 247
9 (14). Интернасьональ - 244
10 (6). Рапид (Бухарест) - 232
12 (21). Лилль - 222
13 (13). Челси - 222
21 (23). Реал - 203
27 (26). Стяуа - 189
30 (32). Фенербахче - 182,5
31 (38). Манчестер Юнайтед - 182
40 (42). ЦСКА Москва - 165
50 (49). Динамо Киев - 155
51 (57). Шахтер - 153,5
61 (93). Спартак Москва - 144,5
90 (134). Байер - 124
152 (87). Ювентус - 98
207 (162). Металлург (З) - 80,5
274 (184). Днепр - 70
Обком со ссылкой на Динамоманию