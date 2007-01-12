Киевское «Динамо» - в числе 50 лучших команд мира

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала очередной рейтинг лучших клубов мира, который насчитывает 350 участников.

Динамовцы Киева за месяц опустились на одну позицию, но остались в лучшей полусотне клубов мира. Интересно, что всего на одну позицию отстает от них донецкий "Шахтер", сумевший подняться на шесть строк со времени опубликования предыдущего рейтинга.

Рейтинг футбольных клубов мира IFFHS (1 января 2006 года - 31 декабря 2006 года)

1 (1). Севилья - 295

2 (4). Интер - 286

3 (3) Рома - 277

4 (7). Барселона - 268

5 (2). Милан - 268

6 (5). Ливерпуль - 253

7 (10). Арсенал - 249

8 (8). Лион - 247

9 (14). Интернасьональ - 244

10 (6). Рапид (Бухарест) - 232

12 (21). Лилль - 222

13 (13). Челси - 222

21 (23). Реал - 203

27 (26). Стяуа - 189

30 (32). Фенербахче - 182,5

31 (38). Манчестер Юнайтед - 182

40 (42). ЦСКА Москва - 165

50 (49). Динамо Киев - 155

51 (57). Шахтер - 153,5

61 (93). Спартак Москва - 144,5

90 (134). Байер - 124

152 (87). Ювентус - 98

207 (162). Металлург (З) - 80,5

274 (184). Днепр - 70

Обком со ссылкой на Динамоманию