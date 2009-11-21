Результаты 14-го тура Чемпионата Украины по футболу

Завершились сегодняшние матчи 14-го тура Чемпионата Украины по футболу

Динамо - Шахтер 3:0 (Милевский 45, 54, Ярмоленко 61)

Ворскла - Оболонь 3:2 (Чеснаков 2, Безус 21, Маркоски 73 - Рожок 72, Рябой 90+3)

Таврия - Закарпатье 3:2. (Идахор 10, Любенович 41, Ковпак 90+1 пен. - Давыдов 68, Тимченко 89)

Металлург Д - Арсенал 3:0 (Мгуни 16, Димитров 64, Мхитарян 90+1)

Металлист - Заря 2:0 (Коэльо 75, Олейник 80).

Благодаря выигрышу у ближайшего преследователя Динамо закрепилось на верхней строчке таблицы - 35 очков, а Металлист на очко опередил Шахтер: 29 и 28, соответственно. Металлург Д и Таврия (24 и 23) сохранили отрыв от лидеров. А Днепру и Карпатам (21 и 17) предстоит свои позиции защищать завтра.

Напомним, что завтра тур завершат (набранные очки):

Черноморец (8) - Металлург З (14)

Кривбасс (7) - Карпаты (17)

Ильичевец (14) - Днепр (21)