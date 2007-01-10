Футболист Андрей ШЕВЧЕНКО может вернуться в киевское «Динамо».

Как сообщает интернет-издание "СпортОбоз" со ссылкой на испанское информагентство АS, президент киевского футбольного клуба "Динамо" Игорь СУРКИС готов потратить на возвращение А.ШЕВЧЕНКО в команду 45 миллионов евро.

Как отмечает издание, сам И.СУРКИС пока эту информацию не подтвердил, хотя ранее выражал желание вернуть бывшего форварда в родной клуб.

Как стало известно «Спорт-Обозу» из неофициальных источников, А.ШЕВЧЕНКО действительно может вернуться в "Динамо", но не сейчас, а через несколько лет, и уже не игроком, а в качестве акционера клуба.