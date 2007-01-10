Шевченко может вернуться в киевское «Динамо»
14:41, 10 января 2007Спорт
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Суркис готов раскошелиться
Футболист Андрей ШЕВЧЕНКО может вернуться в киевское «Динамо».
Как сообщает интернет-издание "СпортОбоз" со ссылкой на испанское информагентство АS, президент киевского футбольного клуба "Динамо" Игорь СУРКИС готов потратить на возвращение А.ШЕВЧЕНКО в команду 45 миллионов евро.
Как отмечает издание, сам И.СУРКИС пока эту информацию не подтвердил, хотя ранее выражал желание вернуть бывшего форварда в родной клуб.
Как стало известно «Спорт-Обозу» из неофициальных источников, А.ШЕВЧЕНКО действительно может вернуться в "Динамо", но не сейчас, а через несколько лет, и уже не игроком, а в качестве акционера клуба.
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