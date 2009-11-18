Пьяный российский фигурист угнал машину в США

Российский фигурист Андрей Лутай угнал машину в американском городе Лейк-Плесиде.

Спортсмен был задержан в состоянии алкогольного опьянения, сообщает агентство АР.

Автомобиль был похищен вечером в воскресенье из автосервиса, работник которого и сообщил о произошедшем в полицию. Сержант Кэрол Хейс рассказал, что 23-летний фигурист был задержан полицией через несколько минут.

Спортсмен обвиняется в краже в особо крупных размерах, незаконном овладении ворованным имуществом, несанкционированном использовании похищенного и управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Лутай находится в тюрьме округа Эссекс. Спортсмен может быть освобожден под залог в сто тысяч долларов.

Адвокат Лутая заявил, что у него есть "серьезные сомнения" в обвинении в управлении авто в состоянии алкогольного опьянения, однако уточнять детали не стал.

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