Московское Динамо мечтает о Тимощуке

Анатолий Тимощук этой зимой может вернуться в российский чемпионат. Интерес к полузащитнику сборной Украины и "Баварии" проявляет московское "Динамо", подыскивающее кандидата на роль лидера обновленного коллектива, который соберут зимой в Петровском парке, и ключевого игрока в центре поля, где будут собраны футболисты, акцентированные на атаку.

Контракт 30-летнего футболиста с немецким суперклубом рассчитан до лета 2011 года. Пока "Динамо" ведет переговоры с коллегами из Мюнхена, рассчитывая арендовать украинца сроком на сезон и получив права на дальнейший выкуп всех прав на его трансфер. Напомним, что в "Баварии" Тимощук играет на непривычной для него позиции правого хавбека.

Сам игрок ранее опровергал информацию о своем возвращении в Россию, но московский клуб, собирающий команду с прицелом на решение максимальных задач, попытается убедить его вернуться к этому вопросу в январе, когда в Европе откроется трансферное окно

Спорт-Экспресс