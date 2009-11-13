Московское Динамо мечтает о Тимощуке
09:38, 13 ноября 2009Спорт
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Полузащитник может вернуться в российский чемпионат?
|Анатолий Тимощук
Контракт 30-летнего футболиста с немецким суперклубом рассчитан до лета 2011 года. Пока "Динамо" ведет переговоры с коллегами из Мюнхена, рассчитывая арендовать украинца сроком на сезон и получив права на дальнейший выкуп всех прав на его трансфер. Напомним, что в "Баварии" Тимощук играет на непривычной для него позиции правого хавбека.
Сам игрок ранее опровергал информацию о своем возвращении в Россию, но московский клуб, собирающий команду с прицелом на решение максимальных задач, попытается убедить его вернуться к этому вопросу в январе, когда в Европе откроется трансферное окно
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