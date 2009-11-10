Дэвид Хэй вернулся домой абсолютным героем

Он стал первым британцем после Леннокса Льюиса, который добыл титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.

В субботу Дэвид побил Николая Валуева, который на 44 килограмма тяжелее его. Россиянин уступил по очкам, потому что Хэй его просто загонял по рингу. В понедельник Дэвид вернулся домой, в Лондон. Встречали его действительно как героя, ведь он одолел самого высокого и самого тяжелого боксера в мире. Но больше всего 29-летнего боксера радует то, что он вошел в историю мирового бокса. Теперь цель Дэвида Хея – братья Кличко. После боя с Валуевым он пообещал обязательно выйти в ринг против кого-то из украинцев.

ICTV