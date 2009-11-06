Братья Кличко в суде отбились от бывшего промоутера

Высшая судебная инстанция Германии отказалась рассматривать иск бывшего промоутера братьев КЛИЧКО Клауса–Питера КОЛЯ, требовавшего продлить контракт с Владимиром и Виталием или выплатить ему 5 млн. евро компенсации. Братья КЛИЧКО отстояли свою независимость, сообщили УНИАН в пресс-службе боксеров-тяжеловесов.

По информации пресс-службы, 5 ноября с. г. закончился судебный процесс, длившийся на протяжении 5 лет, инициированный К.–П.КОЛЕМ против Владимира и Виталия КЛИЧКО. В 2004 году Виталий и Владимир КЛИЧКО, закончив контракт с компанией Universum Box Promotion и К.–П.КОЛЕМ, основали свою промоутерскую компанию К2. По убеждению их бывшего промоутера, контракт не был закончен и должен быть продлен. Это и явилось предметом судебных разбирательств. Требования промоутера – продление контракта или финансовая компенсация в сумме 5 млн. евро. «Два предыдущих судебных заседания закончились проигрышем К.-П.КОЛЯ, и 5 ноября высшая судебная инстанция Германии отказалась рассматривать данный иск», - сообщает пресс-служба братьев КЛИЧКО.

Как отметил Виталий КЛИЧКО, он «рад, что в данной судебной тяжбе, которая была инициирована нашим бывшим промоутером, поставлена окончательная точка. Мы всегда были противниками судебных разбирательств и сторонниками договоренностей. Но иногда амбиции затмевают здравый рассудок».

«Мы всегда были убеждены, что нам контракт закончен. И я очень рад окончательному подтверждению нашей правоты», - сказал Владимир КЛИЧКО.