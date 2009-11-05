Результаты матчей Лиги Европы (группы A-F)
Шахтер и Тулуза cыграли первый тайм
Завершились матчи четвертого тура группового раунда Лиги Европы (группы A-F)
Группа AДинамо (Загреб) - Аякс 0:2
Андерлехт - Тимишоара 3:1
После четырех туров: Андерлехт - 8 очков, Аякс 8, Тимишоара 2, Динамо 0*
* С Динамо сняты три очка за беспорядки на трибунах в матче с Тимишоарой, решение может быть обжаловано.
Группа B
Дженоа - Лилль 3:2
Славия (Прага) - Валенсия 2:2
После четырех туров: Лилль - 7 очков, Валенсия - 6, Дженоа 6, Славия 2
Группа CГамбург - Селтик 0:0
Рапид (Вена) - Хапоэль (Тель-Авив) 0:3
После четырех туров: Хапоэль - 9 очков, Гамбург 7, Рапид 4, Селтик 2
Группа D
Херенвен - Герта 2:3
Спортинг (Лиссабон) - Вентспилс 1:1
После четырех туров: Спортинг - 10 очков, Херенвен 4, Герта 4, Вентспилс 3
Группа EРома - Фулхэм 2:1
Базель - ЦСКА (София) 3:1
После четырех туров: Базель - 9 очков, Рома 7, Фулхэм 5, ЦСКА 1
Группа F
Штурм - Панатинаикос 0:1
Динамо (Бухарест) - Галатасарай 0:3
После четырех туров: Галатасарай - 10 очков, Панатинаикос 9, Динамо 3, Штурм 1