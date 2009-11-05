Результаты матчей Лиги Европы (группы A-F)

Завершились матчи четвертого тура группового раунда Лиги Европы (группы A-F)

Группа A Динамо (Загреб) - Аякс 0:2

Андерлехт - Тимишоара 3:1

После четырех туров: Андерлехт - 8 очков, Аякс 8, Тимишоара 2, Динамо 0*

* С Динамо сняты три очка за беспорядки на трибунах в матче с Тимишоарой, решение может быть обжаловано.

Группа B

Дженоа - Лилль 3:2

Славия (Прага) - Валенсия 2:2

После четырех туров: Лилль - 7 очков, Валенсия - 6, Дженоа 6, Славия 2

Группа C Гамбург - Селтик 0:0

Рапид (Вена) - Хапоэль (Тель-Авив) 0:3

После четырех туров: Хапоэль - 9 очков, Гамбург 7, Рапид 4, Селтик 2

Группа D

Херенвен - Герта 2:3

Спортинг (Лиссабон) - Вентспилс 1:1

После четырех туров: Спортинг - 10 очков, Херенвен 4, Герта 4, Вентспилс 3

Группа E Рома - Фулхэм 2:1

Базель - ЦСКА (София) 3:1

После четырех туров: Базель - 9 очков, Рома 7, Фулхэм 5, ЦСКА 1

Группа F

Штурм - Панатинаикос 0:1

Динамо (Бухарест) - Галатасарай 0:3

После четырех туров: Галатасарай - 10 очков, Панатинаикос 9, Динамо 3, Штурм 1