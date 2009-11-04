Рубин и Барселона так и не открыли счет
21:21, 04 ноября 2009Спорт
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Завершился матч в Казани
Завершился проходивший при 9-градусном морозе матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов в группе F между казанским Рубином и Барселоной. Счет так и не удалось разморозить.
Рубин - Барселона 0:0.
Теперь у обоих команд по 5 очков. Матч их соперников по группе: Динамо и Интера начнется в Киеве через 15 минут. Одновременно начнут свои матчи (в скобках набранные очки).
Группа E. Фиорентина (6) - Дебрецен (0), Лион (9) - Ливерпуль (3)
Группа G. Севилья (9) - Штутгарт (2), Униря (4) - Глазго Рейнджерс (1)
Группа H. Стандард (1) - Олимпиакос (6), Арсенал (7) - АЗ Алкмаар (2)
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