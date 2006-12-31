В английской Премьер-лиге забили 15-тысячный гол

"Манчестер Юнайтед" упрочил свое лидерство в чемпионате Англии по футболу, оторвавшись от лондонского "Челси" на шесть очков. В матче 21-го тура команда сэра Алекса Фергюсона, которому 31 декабря исполнилось 65 лет, на своем поле обыграла "Ридинг" со счетом 3:2.

Счет в этом матче открыл норвежский ветеран "МЮ" Оле-Гуннар Сульшер, который поразил ворота "Ридинга" на 33-й минуте. Однако уже через пять минут Ибрахима Сонко восстановил равновесие.

Основные события в этом матче развернулись во втором тайме, когда третий дубль подряд в нынешнем сезоне сделал португальский хавбек "красных дьяволов" Криштиану Роналду. На 58-й и 77-й минутах он забил два гола в ворота Ханеманна и довел свой бомбардирский счет до 12 голов. Уже в добавленное время Леруа Лита отыграл еще один мяч, установив окончательный счет. После этой победы "МЮ" набрал 53 очка.

Ближайший преследователь "МЮ", лондонский "Челси", не сумел на своем поле переиграть земляков из "Фулхэма". Футболист "Фулхэма" Морис Фольц, открыв счет в этом поединке на 14-й минуте, забил гол, ставший 15-тысячным в истории премьер-лиги. Его одноклубник Росеньор на 35-й минуте восстановил равновесие, отправив мяч в свои ворота. На 62-й минуте лидер "Челси" Дидье Дрогба вывел действующих чемпионов Англии вперед, забив свой 13-й мяч в чемпионате, однако за шесть минут до финального свистка Карлос Боканегра сравнял счет, отобрав у "Челси" победу. "Аристократы" с 47 очками остались на втором месте.

Лондонский "Арсенал" уступил на выезде "Шеффилд Юнайтед" со счетом 0:1. Единственный мяч в этом матче забил форвард "Юнайтед" Кристиан Нейд, впервые в сезоне отличившийся в игре чемпионата. Однако главным героем матча стал полевой игрок Фил Ягиелка, которому пришлось встать в ворота "Шеффилда" за 30 минут до финального свистка. Дело в том, что голкипер Пэдди Кенни получил травму, а в заявке у "Юнайтед" не было запасного вратаря. Ягиелка сумел отстоять ворота в неприкосновенности и помог своей команде одержать победу. "Арсенал" опустился на пятое место, имея в своем активе 36 очков.

Из других событий тура стоит отметить матч между "Уотфордом" и "Уиганом". На 55-й минуте эта игра была прервана при счете 1:1, поскольку сильный ливень превратил поле стадиона "Викерейдж Роад" в болото, играть на котором стало невозможно.

Лента.ру