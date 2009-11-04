Газзаев: удача должна быть на нашей стороне

Вчера состоялась традиционная предматчевая пресс-конференция, посвященная матчу Лиги чемпионов между «Динамо» и миланским «Интером». С представителями СМИ пообщался главный тренер «Динамо» Валерий Газзаев, который рассказал о...

возможном проведении матча при пустых трибунах

- Действительно, футбол при пустых трибунах – это не футбол. Мы играем для зрителей, и поддержка болельщиков является главным эмоциональным тонусом игры. Те эмоции, которые вызывают болельщики при хорошей игре своей команды, помогают футболистам проявлять свои лучшие качества.

последних новостях из лазарета

- Травмированных в команде нет, готовность у всех ребят запредельная. И я очень рад этому.

Юссуфе, Шовковском, Диакате...

- Юссуф готовится в общей группе, Шовковский еще не восстановился. Что касается Диакате, то в связи с травмой он уже давно не тренируется.

преимуществах своего поля

- Вы наверняка следите за матчами Лиги чемпионов и смогли заметить, что свое или чужое поле не играет особой роли. Конечно, в родных стенах всегда приятнее играть. В нашей группе собраны настоящие чемпионы, что и доказывают результаты прошедших туров. Каждая команда стремится пройти дальше, и до последнего тура не будет известно, кто все-таки продолжит борьбу уже в плей-офф турнира.

психологическом и физическом состоянии команды

- Дело в том, в Донецке мы проиграли впервые за четыре месяца. Но эти неудачи абсолютно не повлияли на психологическое состояние футболистов. Безусловно, мы хотели выиграть и в Донецке, и в матче с «Карпатами», но не получилось. Мы уже разобрались, из-за чего не удалось выиграть. А Лига чемпионов – это иной уровень и напряжение.

сможет ли «Динамо» так же хорошо сыграть с «Интером» на домашнем стадионе?

- Я думаю, в Киеве будет совершенно другой матч – и по накалу, и по настрою, и по наличию некоторых исполнителей, которые выйдут в завтрашнем поединке. Завтра матч будет очень тяжелым, но в то же время очень интересным. Обе команды будут стремиться к победе. Характер, техническое исполнение, тактика и функциональное состояние, безусловно, скажутся на завтрашней игре. А удача должна быть на нашей стороне.

ФК "Динамо Киев"