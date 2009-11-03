Михайличенко назвал тех, с кем пойдет на греков

Во вторник, 3 ноября, главный тренер национальной сборной Украины Алексей Михайличенко обнародовал список 24-х футболистов, вызванных для подготовки к поединкам плей-офф ЧМ-2010 против команды Греции, информирует прес-служба ФФУ. Эти матчи состоятся 14 ноября на «Олимпийском» стадионе Афин и 18 ноября в Донецке на «Донбасс Арене» (начало обеих встреч - в 20.00 по киевскому времени).

Из-за травмы тренерский штаб «сине-желтых» не сможет задействовать голкипера «Динамо» Александра Шовковского и полузащитника «Днепра» Сергея Назаренко. В то же время защитники Дмитрий Чигринский и Андрей Русол, которые из-за повреждений пропустили предыдущие поединки сборной против Англии (1:0) и Андорры (6:0), снова получили вызов. Привлекает внимание также присутствие в списке Игоря Худобяка. 24-летний атакующий полузащитник львовских «Карпат» впервые получил приглашение в ряды национальной команды.

На тренировочной базе ФК «Динамо» в Конча-Заспе «сине-желтые» должны собраться в субботу, 7 ноября (напомним, решением Исполкома ФФУ от 23 октября в 2009 г. матчи 13-го тура Премьер-лиги перенесены). Традиционный день открытых дверей запланирован на понедельник, 9 ноября: в 16.30 начнется пресс-конференция Алексея Михайличенко, после которой журналисты будут иметь возможность пообщаться с игроками и на протяжении первых 15-ти минут наблюдать за тренировкой команды.

Вратари: Андрей Пятов, Рустам Худжамов (оба - «Шахтер»), Станислав Богуш («Динамо»).

Защитники: Виталий Мандзюк, Евгений Хачериди (оба - «Динамо»), Василий Кобин, Александр Кучер, Вячеслав Шевчук, Ярослав Ракицкий (все - «Шахтер»), Григорий Ярмаш («Ворскла»), Андрей Русол («Днепр»), Дмитрий Чигринский («Барселона», Испания).

Полузащитники: Алексей Гай («Шахтер»), Александр Алиев, Олег Гусев, Тарас Михалик, Андрей Ярмоленко (все - «Динамо»), Руслан Ротань («Днепр»), Анатолий Тимощук («Бавария», Германия), Игорь Худобяк («Карпаты»).

Нападающие: Владимир Гоменюк, Евгений Селезнёв (оба - «Днепр»), Артем Милевский, Андрей Шевченко (оба - «Динамо»).