НСК "Олимпийский" лучше всего подходит для финала Евро-2012

Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" станет самым большим стадионом в Украине и Польше по количеству посадочных мест.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минспорта, об этом заявил руководитель проекта реконструкции НСК "Олимпийский", заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Сергей ДРАЧ во время ознакомления группы иностранных журналистов с ходом работ на киевском стадионе.

"Стадион НСК "Олимпийский" лучше всего подходит для проведения финала Евро-2012. НСК "Олимпийский" станет самым большим стадионом в Украине и Польше по количеству мест. Арена будет вмещать 69 004 зрителей и будет иметь полупрозрачное покрытие высшего качества, которое будет накрывать 100% зрительских мест, и в то же время обеспечит травяной газон достаточным количеством солнечных лучей, - отметил С.ДРАЧ.

Кроме того, применение на стадионе НСК "Олимпийский" самой современной системы освещения, качественного звукового оборудования самых известных иностранных производителей, применение IT-технологий позволит стадиону быть сертифицированным УЕФА и на высшем уровне принять финал Евро-2012", - сказал он.

Руководитель проекта сообщил, что генеральный подрядчик, самая опытная отечественная компания "Киевгорстрой", сегодня выполняет весь комплекс строительно-монтажных работ по реконструкции стадиона НСК "Олимпийский". В частности, начаты работы по сооружению подземного этажа VIP-зоны – пятиэтажного здания с помещениями для игроков, судей, тренеров, журналистов, почетных гостей; строятся помещения в зоне обслуживания болельщиков (фан-клуб, магазины с атрибутикой, кафе); завершаются восстановительные работы верхнего яруса трибун и работы по формированию нижнего яруса; продолжаются работы по строительству железобетонного каркаса эстакады и объездной галереи; продолжается возведение каркаса, который будет держать покрытие над трибунами. Работы ведутся в две-три смены, безостановочно. В работах принимают участие около 1600 рабочих и почти 400 инженерно-технических работников, работает 204 единицы строительной техники.

Завершая, С.ДРАЧ сообщил, что проект реконструкции выполняется в соответствии с графиком. "Государственное финансирование проходит стабильно. При условии сохранения темпов выполнения строительно-монтажных работ, а также своевременного финансирования, НСК "Олимпийский" будет готов своевременно и в соответствии со всеми требованиями УЕФА к стадионам класса "Элит", - сказал заместитель министра.