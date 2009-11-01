Результаты 12-го тура Чемпионата Украины по футболу

19:50, 01 ноября 2009
Спорт
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Днепр снова проигрывает

Завершились сегодняшние матчи 12-го тура Чемпионата Украины по футболу:

Металлург Д – Металлист 0:1 (Девич 94 пен.)

Черноморец – Шахтер 0:1 (Жадсон 2)

Таврия – Днепр 2:1 (Фещук 83, Пашаев 91 – Калиниченко 30)

Кривбасс - Оболонь 3:2 (Каракевич 29, Бартулович 40, Каракевич 50 – Варанков 33, Мирошниченко 44)

Ильичевец - Арсенал 1:2 (Мельник 25 – Хомин 6, Закарлюка 34)

Металлург З - Закарпатье 3:0 (Вернидуб 25, Алози 33, Аржанов 46)

Напомним вчера состоялись еще две встречи:

Ворскла - Заря 2:0 (Безус 1, Кулаков 15)

Динамо - Карпаты 1:1 (Нинкович 60 - Зенев 6)

 

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