Результаты 12-го тура Чемпионата Украины по футболу

Днепр снова проигрывает

Завершились сегодняшние матчи 12-го тура Чемпионата Украины по футболу: Металлург Д – Металлист 0:1 (Девич 94 пен.) Черноморец – Шахтер 0:1 (Жадсон 2) Таврия – Днепр 2:1 (Фещук 83, Пашаев 91 – Калиниченко 30) Кривбасс - Оболонь 3:2 (Каракевич 29, Бартулович 40, Каракевич 50 – Варанков 33, Мирошниченко 44) Ильичевец - Арсенал 1:2 (Мельник 25 – Хомин 6, Закарлюка 34) Металлург З - Закарпатье 3:0 (Вернидуб 25, Алози 33, Аржанов 46) Напомним вчера состоялись еще две встречи: Ворскла - Заря 2:0 (Безус 1, Кулаков 15) Динамо - Карпаты 1:1 (Нинкович 60 - Зенев 6)

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