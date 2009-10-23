Рейтинг УЕФА: Украина догоняет Россию
08:43, 23 октября 2009Спорт
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Англичане - в лидерах
Рейтинг-таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 23 октября
1. Англия - 7.214 - за сезон 2009/2010; 71.142 - за пять последних сезонов
2. Испания - 6.928; 68.757
3. Италия - 6.714; 55.624
4. Германия - 6.250; 52.374
5. Франция - 6.666; 45.406
6. Россия - 2.833; 40.458
7. УКРАИНА - 4.800; 38.550
8. Румыния - 4.583; 37.991
9. Голландия - 5.750 32.880
10. Португалия - 4.166; 32.462
11. Турция - 4.800; 31.650
12. Швейцария - 5.000; 27.625
13. Греция - 4.500; 26.499
14. Дания - 3.400; 26.350
15. Шотландия - 1.833; 24.958
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