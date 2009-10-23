Рейтинг УЕФА: Украина догоняет Россию

Англичане - в лидерах

Рейтинг-таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 23 октября 1. Англия - 7.214 - за сезон 2009/2010; 71.142 - за пять последних сезонов 2. Испания - 6.928; 68.757 3. Италия - 6.714; 55.624 4. Германия - 6.250; 52.374 5. Франция - 6.666; 45.406 6. Россия - 2.833; 40.458 7. УКРАИНА - 4.800; 38.550 8. Румыния - 4.583; 37.991 9. Голландия - 5.750 32.880 10. Португалия - 4.166; 32.462 11. Турция - 4.800; 31.650 12. Швейцария - 5.000; 27.625 13. Греция - 4.500; 26.499 14. Дания - 3.400; 26.350 15. Шотландия - 1.833; 24.958 Чемпион

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