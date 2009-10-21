«Рубин» шокировал «Ноу Камп»

Вчера состоялись матчи третьего раунда группового этапа Лиги чемпионов . Захватывающая дух игра на "Сан-Сиро" не выявила сильнейшего в споре "Интера" и киевского "Динамо". Дважды ведя в счете, чемпион Украины не сумел удержать победу: ничью итальянскому гранду принес удар Вальтера Самуэля.

Главная сенсация игрового дня случилась в Барселоне, где каталонцы неожиданно уступили чемпиону России "Рубину" - 1:2, отмечает официальный сайт УЕФА. Гости умело сдерживали натиск соперника, а сами ответили точными ударами Александра Рязанцева и Гекдениза Карадениза.

Это стало первым поражением "Барселоны" за последние 10 игр.

После матча тренер казанского клуба Курбан Бердыев заявил, что его команда одержала победу за счет концентрации и уверенной игры в обороне. Интересно, что за весь матч у "Рубина" было лишь три голевых момента, два из которых подопечные Бердыева реализовали, отмечает ВВС.

Полузащитник испанской "Барселоны" Хави после матча дал интервью каталонским СМИ. По словам хавбека, победа казанцев была незаслуженной и нечестной. "Рубин" почти все время оборонялся и не показывал атакующий футбол, считает испанец.

Историческая победа казанского "Рубина" под "Барселоной" на стадионе "Ноу Камп" вызвала небывалые гуляния в столице Татарии, передает РБК. Последний раз такое в Казани наблюдалось прошлой осенью, когда местный клуб выиграл чемпионат России.

Огромное количество фанатов "Рубина" вышло на улицы. Гуляния продолжались до самого утра

После трех игр "Барселона", "Динамо" и "Рубин" набрали по 4 очка, у "Интера" – 3 очка, и вся борьба за выход из группы - впереди.