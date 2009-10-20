Фаны «Днепра» отличились: 223 вырванных на стадионе сиденья

Матч «Днепр» - «Металлург» не только стал очередным разочарованием для запорожских болельщиков (металлурги проиграли 1:3), но дал повод расстроиться и администрации днепропетровского клуба. Причина – 223 вырванных на стадионе сиденья. Убытки будет возмещать руководство «Днепра».

- Это обойдется в 16,6 тысяч гривен, - утверждает замдиректора стадиона «Славутич-Арена» Максим Лупашко. – Днепропетровские болельщики всегда отличались своей буйностью. В прошлом году, например, на нашем стадионе они вырвали около ста сидений. Но на этот раз превзошли сами себя. Кресла начали лететь уже в первом тайме.

Кстати, отличились и запорожские болельщики. Очередной проигрыш родной команды (семь из десяти матчей в этом сезоне «Металлург» «продул») вызвал бурю негодования. После матча уже за пределами стадиона она выплеснулась на руководство клуба – от него требовали отставки. В толпе подожгли файер, также полетело несколько бутылок. На этом акция протеста закончилась, пишет КП в Украине.