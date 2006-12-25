Ахметову подарили футбольное поле на Марсе

Президенту Футбольного клуба "Шахтер", народному депутату Ринату АХМЕТОВУ подарили земельный участок на Марсе размером с футбольное поле.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе клуба, сертификат на право владения марсианским участком Р.АХМЕТОВУ был вручен 22 декабря на корпоративной вечеринке в честь его 10-летнего пребывания в должности президента "Шахтера".

Как сообщал УНИАН, 6 ноября директор Международного космического центра НАНУ Юрий ШЕМЧЕНКО предупреждал о нелегитимности продажи и покупки участков на Луне, Марсе и других небесных объектах.

«Эта продажа абсолютно нелегитимна и не имеет никаких юридических следствий», - сказал он.

По словам Ю.ШЕМЧЕНКО, сегодня продажей земельных участков на Луне или Марсе занимаются частные лица. Он отметил, что эта транзакция не санкционирована никакими документами международного права. В то же время он отметил, что люди могут назвать определенным именем новую звезду, и это будет зарегистрировано на международном уровне.

Как известно, на Луне и Марсе продано свыше 2 млн. участков. Среди владельцев – Рональд Рейган и Джимми КАРТЕР, Джон ТРАВОЛТА, Том КРУЗ, Николь КИДМАН, Клинт ИСТВУД, Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР, РОНАЛЬДО, Дэннис ХОППЕР, Олег БАСИЛАШВИЛИ, Александр РОЗЕНБАУМ, Юрий ШЕВЧУК, Илья ЛАГУТЕНКО.

Продажей участков с 1980 года занимается «Лунное посольство». За это время продано только 7% поверхности Луны. Стоимость одного акра (40 соток) на Луне составляет около 150 долларов. Покупатель получает сертификат о праве на собственность и фотографию участка, сделанного американским спутником.