Полузащитник сборной России: украинцы знают наших игроков как облупленных

Полузащитник сборной России по футболу Динияр Билялетдинов поделился своим мнением по поводу того, с кем было бы лучше встретиться в стыковых матчах за право участия на чемпионате мира 2010 года в ЮАР.

"Ирландия не подарок. О Боснии и Словении, если честно, ничего не знаю. Ну и совсем не хочется встречаться с Украиной. Почему? Они знают наших футболистов как облупленных. Соседи ведь!" - отметил футболист "Эвертона" в интервью изданию "Московский комсомолец".

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