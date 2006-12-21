У Карпова украли мамонтовые шахматы

В начале декабря из бутика "Шахматы Карпова" в центре Москвы были похищены уникальные шахматные фигуры стоимостью десятки тысяч долларов, передает РИА Новости, ссылаясь на самого двенадцатикратного чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.

По его словам, стоимость фигур очень высока, но сбыть эти шахматы злоумышленникам будет нелегко. "Это ручная работа, фигурки сделаны из бивня мамонта и разрабатывались по эксклюзивному заказу", - сказал Карпов.

Он уточнил, что похищены были лишь несколько фигур, а именно король, ферзь и конь. Карпов также заявил, что благодаря камерам наблюдения, установленным в бутике, похитителя удалось вычислить. Им оказался человек, представившийся водителем крупного начальника, который рассматривал наборы якобы для того, чтобы купить один из них партнеру своего босса.

Лента.ру