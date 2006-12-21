Матерацци поцеловал ногу Луиша Фигу в знак благодарности (фото)

Известный защитник миланского "Интера" Марко Матерацци оригинально отпраздновал свой очередной гол в чемпионате Италии. Забив второй мяч в ворота "Лацио" (20 декабря), итальянец отблагодарил своего партнера Луиша Фигу, отдавшего точную передачу, поцеловав правую бутсу португальца. Матч закончился победой "Интера" - 2:0.

Матерацци отличился на 85-й минуте, откликнувшись на навес Луиша Фигу со штрафного, назначенного недалеко от левого углового флажка. Защитник воспользовался тем, что вратарь "Лацио" Анджело Перуцци, как и его партнеры, не дотянулся до мяча. Первый гол "Интера" на 39-й минуте забил Эстебан Камбьяссо. Отметим, что миланский клуб весь второй тайм играл вдесятером после удаления Златана Ибрагимовича.

"Интер" продолжает уверенно лидировать в чемпионате Италии, опережая занимающую второе место "Рому" на семь очков. При этом команда вновь обновила клубный рекорд по количеству одержанных в первенстве страны побед подряд: успех в матче с "Лацио" стал десятым. Абсолютный рекорд (11 побед) принадлежит "Роме" и был установлен в сезоне-2005/06.

Лента.ру