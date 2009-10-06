18-летний житель Луцка стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

18-летний житель Луцка Сергей БРАГИН стал чемпионом мира по пауэрлифтингу и жиму лежа по версии AWPC/WPC.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом было сказано сегодня на пресс-конференции при участии городского председателя Луцка Богдана ШИБЫ, благодаря поддержке которого парень получил возможность принять участие в первом безэкипировочном чемпионате мира по пауэрлифтингу и жиму лежа по версии AWPC/WPC. Соревнования проходили с 1 по 4 октября в Ростове-на-Дону (Россия).

Как сообщил тренер спортсмена – мастер спорта международного класса, тренер-методист клуба «Юниверс» Сергей ВЕРЕЩАК, С.БРАГИН выступал в категории до 60 килограммов. С первой попытки спортсмен побил мировой рекорд (115 кг), подняв в жиме лежа 127,5 кг и выполнив норматив мастера спорта международного класса. Каждый следующий подход был также удачным и превышал предыдущий, им же установленный результат. На последней, четвертой попытке С.БРАГИН установил мировой рекорд – 140 кг, Таким образом, С.БРАГИН стал четырехкратным рекордсменом мира, чемпионом мира и абсолютным чемпионом в своей весовой категории среди юношей.