Завершился матч Барселона - Динамо

Результаты матчей Лиги чемпионов

Завершились сегодняшние матчи группового раунда Лиги чемпионов в группах E-H Группа E Дебрецен - Лион 0:4 (Кельстрём 3, Пьянич 13, Гову 24, Гомис 50) Фиорентина - Ливерпуль 2:0 (Йоветович 28, 37) После двух туров: Лион - 6 очков, Ливерпуль - 3, Фиорентина 3, Дебрецен 0 Группа F Рубин - Интер 1:1 (Домингес 11 - Станкович 27) Барселона - Динамо 2:0 (Месси 25, Родригес 76) После двух туров: Барселона - 4 очка, Динамо 3, Интер 2, Рубин 1 Группа G Униря - Штутгарт 1:1 (Варгар 48 - Таски 5) Рейнджерс - Севилья 1:4 (Ново 88 - Конко 50, Адриано 64, Фабиано 72, Кануте 74) После двух туров: Севилья - 6 очков, Штутгарт 2, Рейнджерс 1, Униря 1 Группа H АЗ Алкмар - Стандард 1:1 (Хамдуи 48 - Траоре 90) Арсенал - Олимпиакос 2:0 (ван Перси 78, Аршавин 86) После двух туров: Арсенал - 6 очков, Олимпиакос 3, АЗ Алкмаар 1, Стандард 1

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