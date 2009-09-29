Завершился матч Барселона - Динамо

23:34, 29 сентября 2009
Спорт
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Результаты матчей Лиги чемпионов

Завершились сегодняшние матчи группового раунда Лиги чемпионов в группах E-H

Группа E

Дебрецен - Лион 0:4 (Кельстрём 3, Пьянич 13, Гову 24, Гомис 50)

Фиорентина - Ливерпуль 2:0 (Йоветович 28, 37)

После двух туров: Лион - 6 очков, Ливерпуль - 3, Фиорентина 3, Дебрецен 0

Группа F

Рубин - Интер 1:1 (Домингес 11 - Станкович 27)

Барселона - Динамо 2:0 (Месси 25, Родригес 76)

После двух туров: Барселона - 4 очка, Динамо 3, Интер 2, Рубин 1

Группа G

Униря - Штутгарт 1:1 (Варгар 48 - Таски 5)

Рейнджерс - Севилья 1:4 (Ново 88 - Конко 50, Адриано 64, Фабиано 72, Кануте 74)

После двух туров: Севилья - 6 очков, Штутгарт 2, Рейнджерс 1, Униря 1

Группа H

АЗ Алкмар - Стандард 1:1 (Хамдуи 48 - Траоре 90)

Арсенал - Олимпиакос 2:0 (ван Перси 78, Аршавин 86)

После двух туров: Арсенал - 6 очков, Олимпиакос 3, АЗ Алкмаар 1, Стандард 1

 

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