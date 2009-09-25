Каспаров обыграл Карпова в суперматче

В испанском городе Валенсия победой Гарри Каспарова завершился его шахматный матч с другим российским гроссмейстером, экс-чемпионом мира Анатолием Карповым.

В четверг шахматисты сыграли 8 партий в блиц, из которых в пяти победил Каспаров, в одной - Карпов, а две закончились вничью. Ранее в серии из четырех партий в быстрые шахматы Каспаров одержал три победы, Карпов - одну. Общий счет матча - 9:3 в пользу Каспарова.

Матч в Валенсии проводился в честь 25-летия начала первого поединка обоих гроссмейстеров за звание чемпиона мира по шахматам. В 80-е годы Карпов и Каспаров сыграли между собой 5 матчей.

Радио Свобода