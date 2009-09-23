Завершился матч Металлист - Шахтер

Завершился пропущенный матч 5-го тура между харьковским Металлистом и донецким Шахтером

Металлист - Шахтер 1:1 (Олейник 17 - Кравченко 9).

Шахтер, ранее номинально равный с лидером чемпионата - Динамо - по потерянным очкам, потерял принципиальные два балла: у Динамо 19, у Шахтера - 17 очков после семи игр. Металлисту ничья не позволила выйти на третье место, но с 13 очками он вышел на 5-е и готов бороться за место в тройке с "14-очковыми" Днепром и Таврией.