Завершился матч Металлист - Шахтер
20:48, 23 сентября 2009Спорт
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Ничья в пользу Динамо
Завершился пропущенный матч 5-го тура между харьковским Металлистом и донецким Шахтером
Металлист - Шахтер 1:1 (Олейник 17 - Кравченко 9).
Шахтер, ранее номинально равный с лидером чемпионата - Динамо - по потерянным очкам, потерял принципиальные два балла: у Динамо 19, у Шахтера - 17 очков после семи игр. Металлисту ничья не позволила выйти на третье место, но с 13 очками он вышел на 5-е и готов бороться за место в тройке с "14-очковыми" Днепром и Таврией.
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