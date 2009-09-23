Тренер Брюса Ли и Мохамеда Али даст пресс-конференцию в УНИАН

Завтра, 24 сентября, в Украину приезжает всемирно известный учитель, мастер боевого искусства таеквондо Джун РИ (Jhoon Rhee).

Об этом УНИАН сообщил заведующий студии в Киеве “Джун Ри Таеквондо” Александр КОРОБОВ.

Он сообщил, что Д.РИ осуществляет сейчас мировое турне по странам Европы и Азии. Цель поездок – аттестация студий боевого искусства “Джун Ри Таеквондо” на черный пояс. Мастер также будет проводить философские семинары.

Первой страной его турне стала Украина.

Д.РИ будет находиться в Украине два дня – 24-25 сентября.

Завтра в 15.30 Д.РИ даст пресс-конференцию в УНИАН.

Справка УНИАН. Джун РИ родился 7 января 1932 г. в Корее. Таеквондо начал заниматься в 13 лет тайно от родителей. Ветеран Корейской войны 1950-53 гг. в чине лейтенанта. В 1956 г. проходил военную стажировку в США и с того времени живет в Вашингтоне. Гражданин США.

В 1962 году учредил Институт “Джун Ри Таеквондо” и сеть студий, подчиненных данному учреждению. Первым запатентовал защитное снаряжение для восточных единоборств и открыл их производство. В 1966 году открыл Клуб “Джун Ри Таеквондо” в Конгрессе США, в котором до сих пор работает мастером-инструктором. Является изобретателем «балета боевых искусств» (музыкальных форм). Работал советником по физической культуры и спорта при администрации Рональда Рейгана и советником по вопросам образования при Президенте Джордже БУШЕ, имеет награду. Женат, отец четверых детей.

Кроме прочего, Джун РИ активно занимается общественной деятельностью. Выступает во всем мире с лекциями и семинарами «Рожден, чтобы быть счастливым». В них он делится своим виденьем цели человеческой жизни. В честь 200-летия США провозглашен Человеком Века в боевых искусствах. Работал тренером Брюса Ли и Мохамеда Али.