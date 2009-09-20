Ющенко вручил награды дефлимпийцам и отметил успех сборной по футболу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня вручил государственные награды членам Национальной дефлимпийской сборной команды.

Как сообщает пресс-служба Президента, от имени Украинского государства и любителей спорта глава государства поздравил спортсменов с их успешным выступлением в Тайпее (Тайвань).

«Такая активная, такая победная ваша позиция приносит не только медали для страны... Я думаю, это, прежде всего, хороший пример самодостаточности для миллионов людей. Это хороший пример того, как в жизни не опускать руки, как еще раз сказать - твоя судьба в твоих руках... И это и уникальная миссия, которую вы творите», - подчеркнул Президент.

Как отметил В.ЮЩЕНКО, «20 раз на аренах Тайпея звучал гимн Украины, 67 раз реял наш Государственный Флаг. В очередной раз украинская национальная сборная стала одной из лучших команд мира». Президент подчеркнул, что речь идет о большом успехе каждого спортсмена, всей нашей сборной и, безусловно, всей украинской нации.

Особую благодарность глава государства выразил пловцам, которые завоевали 23 медали (5 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых), и легкоатлетам, которые принесли сборной Украины 14 наград (3 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых).

В.ЮЩЕНКО также высоко оценил тот факт, что украинские спортсмены получили награды даже в тех видах спорта, где впервые принимали участие на Дефлимпийских играх, в частности по тхеквондо и дзюдо.

«Конечно, не могу обойти нашу команду по футболу, которая имеет просто феноменальный результат, - выиграла все матчи Дефлимпиады и преумножила золотой запас национальной сборной Украины», - также сказал Президент.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО отметил положительные сдвиги в отношении к людям с ограниченными физическими возможностями, которые состоялись в нашем обществе на протяжении последних нескольких лет. Он отметил, что всегда уделял внимание развитию отечественного спорта инвалидов, внедрению безбарьерной коммуникации для всех людей с ограниченными физическими возможностями. В этом контексте В.ЮЩЕНКО напомнил об указах, подписанных им с целью изменения государственной политики по отношению к этой категории граждан. «Я счастлив, что нам удалось многое – начиная с социального статуса, отдельной квоты в вузах и заканчивая всевозможной поддержкой, в том числе таких проектов, которые представляете вы», - сказал он.

Как сообщалось, ХХІ летние Дефлимпийские игры - международные спортивные соревнования людей с изъянами слуха - состоялись в Тайване 5-15 сентября 2009 года, них приняли участие более 4 тыс. спортсменов из 81 страны мира.

По итогам Игр украинские дефлимпийцы завоевали второе место в общем командном зачете и привезли на Родину 67 медалей: 20 золотых, 22 серебряных, 25 бронзовых.

На XX летних Дефлимпийских играх в 2005 году в Австралии украинские спортсмены завоевали 51 награду, установили 4 мировых рекорда и заняли первое место среди 85 стран-участниц, опередив команды из России, США и Китая.