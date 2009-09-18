Луческу: матч получился удачным

Сразу после игры первого тура группового раунда Лиги Европы, в которой «Шахтер» на выезде уверенно переиграл бельгийский «Брюгге», главный тренер донецкой команды Мирча Луческу дал свою оценку матчу и ответил на вопросы журналистов.

— Сегодняшний матч, как и прошлый, получился удачным. Конечно, тяжело проводить первый поединок в групповом раунде. Тем не менее, команда очень хорошо играла, действовала дисциплинированно, хорошо реагировала на контратаки. Мы превосходили «Брюгге» и в физическом отношении, и в техническом плане.

На стадионе была хорошая публика, великолепная атмосфера. Кроме того, сегодня был первый опыт проведения матча с шестью арбитрами, но в одном из моментов мы все же должны были получить право на пенальти.

— Однажды вы сказали, что «Шахтер» — команда для Лиги чемпионов… — Да, к сожалению, нам не удалось в этот раз пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Сейчас мы играем в Лиге Европы, надеюсь, здесь мы пройдем в следующий раунд и в будущем году продолжим свое выступление в этом турнире.

Пресс-служба ФК «Шахтер»