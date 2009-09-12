Результаты 5-го тура английской Премьер-лиги

Челси спас свою беспроигрышную серию

Завершились сегодняшние матчи 5-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити - Арсенал 4:2 (Алмуния 20 автогол, Беллами 75, Адебайор 80, Райт-Филлипс 84 - ван Перси 63, Росицки 88) Уиган - Вест Хэм 1:0 (Родальега 55) Сток Сити - Челси 1:2 (Файе 32 - Дрогба 48, Малуда 90+4) Портсмут - Болтон 2:3 (Кабул 25, Боатенг 63 - Коэн 13, Тейлор 41 пен., Кахилл 89) Блэкберн - Вулверхэмптон 3:1 (Диуф 19, Робертс 56, Данн 64 - МАйерхофер 88) Сандерленд - Халл Сити 4:1 (Бент 13 пен., Рид 49, Бент 66, Зайятте 75 автогол - Зайятте 44) Ливерпуль - Бернли 4:0 (Бенаюн 26, 62, 82 - Куйт 42) Тоттенхэм - МЮ 1:2 (Дефо 1 - Гиггз 25, Андерсон 41). Матч продолжается. Завтра тур завершат матчи Бирмингем - Астон Вилла, Фулхем - Эвертон.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter