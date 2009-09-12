Президент и премьер поздравили спортсменов и тренеров

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поздравили спортсменов, тренеров, ветеранов и сторонников физкультурно-спортивного движения с Днем физической культуры и спорта.

В.ЮЩЕНКО в своем приветствии особые слова благодарности выразил тренерам, которые “посвятили себя воспитанию молодежи, и спортсменам, преумножающим славу Украины на национальных и международных соревнованиях”.

“Ваш неутомимый ежедневный труд, мужество и воля, ваши победы вдохновляют подрастающее поколение заниматься спортом, закалять тело и дух, вести здоровый образ жизни”, - отметил Президент в приветствии, опубликованном на его официальном сайте.

Он пожелал спортсменам и тренерам здоровья, счастья, благополучия и новых свершений во имя Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО в своем приветствии отметила, что спортивные достижения наших спортсменов давно стали настоящей визитной карточкой Украины.

По ее словам, весь мир знает имена Ларисы ЛАТЫНИНОЙ, Бориса Шахлина, Валерия БОРЗОВА, Сергея БУБКИ, Лилии ПОДКОПАЕВОЙ, Яны КЛОЧКОВОЙ, Андрея ШЕВЧЕНКО, братьев Виталия и Владимира КЛИЧКО, Анны БЕССОНОВОЙ – список можно продолжать дальше, и он займет не одну страницу. “Это все – имена славы нашего государства, а кроме того – образцы здоровья, успешности, патриотизма”, - отметила она.

Премьер подчеркнула, что хочет, чтобы физическая культура и спорт стали обязательной частью жизни каждой украинской семьи. Со своей стороны она пообещала приложить максимум усилий для создания для этого надлежащих условий: современных стадионов и спортивных залов для профессионалов, оборудованных площадок для любителей, сети детско-юношеских спортивных школ для детей.

Приветствие Ю.ТИМОШЕНКО размещено на Правительственном портале.