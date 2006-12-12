Берлускони закрыл тему возвращения Шевченко в ”Милан”

Президент "Милана" Сильвио Берлускони опроверг возможность перехода в команду украинского форварда Андрея Шевченко, который выступает в "Челси". Хозяин "Милана" призвал закрыть эту тему, хотя еще неделю назад говорил о том, что он хотел бы видеть Шевченко в рядах своей команды, сообщает АР.

Андрей Шевченко провел в составе "Милана" семь сезонов, сыграл 296 матчей и забил 173 гола. Перед началом ЧМ-2006 в Германии он перешел в "Челси" за 59 миллионов долларов, однако в составе лондонского клуба в нынешнем сезоне забил только шесть мячей во всех турнирах.

Берлускони подчеркнул, что удовлетворен тем составом, который сейчас есть у "Милана". По его словам, главный тренер команды Карло Анчелотти имеет большой кредит доверия, несмотря на то, что в последних семи матчах "россонери" одержали только одну победу.

"У "Милана" отличная команда. Но что поделаешь, если нас подкосили травмы?", - объяснил причины неудач президент клуба. В настоящее время в лазарете одного из самых титулованных клубов Европы находятся восемь футболистов, в том числе ведущий вратарь Дида, ключевой защитник Алессандро Неста и ключевой полузащитник Кака.

Лента.ру