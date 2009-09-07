Коломойский считает, что Суркису надо было давать «Героя Украины»

Подвигом, недооцененным со стороны государства, считает Игорь Коломойский усилия Григория Суркиса в отношении Евро-2012. Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Я считаю, что Суркис сделал великое дело, Суркис привёз ЕВРО–2012. Но вы знаете, это не тот случай, когда говорят, что у победы много родителей, а поражение – сирота. У этой победы есть только один родитель – и мама, и папа – это Григорий Михайлович", - сказал лидер группы "Приват". - Я приравниваю это к подвигу, который, кстати говоря, по–моему, остался незамеченным со стороны государства. К сожалению. Я не называю имен, кем был не замечен, но его подвиг недооценили. Возможно, им лично Суркис не нравится. Я считаю, что Суркису за это надо было давать "Героя Украины".

Игорь Коломойский считает, что факт того, что ЕВРО–2012 привезли в Украину, и всё, что после этого последовало, стоит разделять. "Если все действия, которые потом произошли, приведут к тому, что это Евро будет потеряно, – ну, тогда, извините, Суркис тут ни причем. Ну, если общество не готово воспользоваться этим шансом, то это проблема не Суркиса, а общества", - считает бизнесмен.