Сборная Андорры едет в Киев с семью форвардами

Главный тренер сборной Андорры Давид Родриго вызвал 23 футболиста для подготовки к матчам отбора на ЧМ-2010 против Украины (5 сентября) и Казахстана (9 сентября).

Об этом сообщает газета "Команда".

Сборная Андорры:

вратари: Хосеп Антон Гомес Морейра ("Эйвисса-Ибица", Испания), Ферран Пол ("Сантс", Испания), Иван Перьянес ("Санта-Хулия");

защитники: Хосе Гарсия Луэна (ФК "Андорра"), Виктор Родригес ("Санта-Колома"), Хорде Эскура ("Балагер", Испания), Оскар Сонехе ("Санта-Колома"), Хорде Рубио ("Санта-Колома"), Хосеп Айяла ("Санта-Колома"), Эмиле Гарсия (ФК "Андорра"), Кристиан Мартинес (ФК "Андорра");

полузащитники: Марсио Виейра ("Атлетико да Монсон", Испания), Хенис Гарсия ("Санта-Колома"), Марк Пауйоль ("Балагур", Испания), Манель Хименес ("Санта-Колома"), Марк Валес ("Атлетико де Мон сон", Испания);

нападающие: Серхио Морено ("Химнастико де Алькасар", Испания), Марк Гарсия ("Фрага", Испания), Даниель Мехиас ("Санта-Хулия"), Виктор Морейра ("Санта-Хулия"), Фернандо Силва ("Бадахос", Испания), Хоан Тоскано (ФК "Андорра"), Габриель Риера ("Санта-Хулия").

Матч отборочного турнира ЧМ-2010 Украина - Андорра состоится в Киеве в субботу, 5 сентября, в 17 часов. Трансляция - на телеканале "Украина".

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