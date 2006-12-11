Маскаев дрался с угандийцем 12 раундов (фоторепортаж)

Российский боксер Олег Маскаев защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, победив Питера Окелло из Уганды.

Бой состоялся в воскресенье вечером в московском спорткомплексе "Олимпийский".

Маскаев вышел на ринг под российским флагом. Как сообщила в субботу пресс-служба Кремля, президент РФ подписал указ "О приеме в гражданство Российской Федерации" Маскаева, родившегося в 1969 году в Казахстане, проживающего в США.

Поединок продлился все отведенные для него 12 раундов. После относительно спокойного начала Маскаев во втором раунде завладел инициативой. По промежуточным результатам после четвертого раунда, россиянин лидировал по запискам двух арбитров, а третий судья оценил начало боя как ничейное.

Маскаев контролировал ход противостояния, действуя заметно активнее соперника. В десятом раунде Окелло оказался в нокдауне, и от досрочного поражения его спас только гонг. В итоге Маскаев выиграл в 12 раундах по очкам. Бельгиец Боб Логис оценил его победу как 120:107, японец Кен Морита - 118:109, а россиянин Евгений Горстков 120:107.

В коротком послематчевом интервью телеканалу НТВ, отвечая на вопрос о том, как он настраивался на этот бой, победитель сказал: "Я на каждый бой иду, как на последний".

К поединку с Окелло Маскаев подходил с 33 победами в 38 боях, причем 26 раз он праздновал успех досрочно.

34-летний Окелло свою карьеру на профессиональном ринге начал в 1997 году и до поединка в Москве провел 22 боя, в 18 из которых победил (16 раз - досрочно). Большинство поединков угандиец провел в Японии.

РИА Новости

Фото АР и Reuters