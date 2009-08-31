Украинские города дадут очередную клятву УЕФА

До 31 августа УЕФА получит гарантии по созданию условий для участников и болельщиков Евро-2012 от принимающих городов.

"Гарантии будут предоставлены городами с сопроводительным письмом, объединенным письмом от украинского правительства", - сообщил журналистам на пресс-конференции в Донецке руководитель местного организационного комитета Евро-2012 Маркиян Лубкивский.

По его словам, гарантии по подготовке аэропортов к приему болельщиков и участников уже переданы УЕФА, сообщает Радио Свобода.

Присутствующий на пресс-конференции директор турнира Евро-2012 от УЕФА Мартин Каллен заявил: "Гарантии по аэропортам мы уже получили. Нас интересовало финансирование аэропортов. На бумаге все выглядит очень хорошо".

"В течение следующих двух месяцев мы должны увидеть, как указанные обязательства будут выполнены" - добавил он.

Украинская правда