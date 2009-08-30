Что даст объединение чемпионатов России и Украины по футболу?

22:49, 30 августа 2009
Спорт
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Версия Рината Ахметова

Владелец донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов заявил на открытии нового стадиона своего клуба, что хочет видеть на каждом матче полностью заполненные 50-тысячные трибуны. А это по его словам станет реально при объединении чемпионатов России и Украины.

-  Что касается объединения наших чемпионатов,  это вполне возможно, - приводит слова Ахметова "Комсомольская правда".

 

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