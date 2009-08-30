Что даст объединение чемпионатов России и Украины по футболу?

Владелец донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов заявил на открытии нового стадиона своего клуба, что хочет видеть на каждом матче полностью заполненные 50-тысячные трибуны. А это по его словам станет реально при объединении чемпионатов России и Украины.

- Что касается объединения наших чемпионатов, это вполне возможно, - приводит слова Ахметова "Комсомольская правда".