Что даст объединение чемпионатов России и Украины по футболу?
22:49, 30 августа 2009Спорт
3447
Версия Рината Ахметова
Владелец донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов заявил на открытии нового стадиона своего клуба, что хочет видеть на каждом матче полностью заполненные 50-тысячные трибуны. А это по его словам станет реально при объединении чемпионатов России и Украины.
- Что касается объединения наших чемпионатов, это вполне возможно, - приводит слова Ахметова "Комсомольская правда".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter