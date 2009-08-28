«Шахтер» узнал своих соперников в Лиге Европы
Результаты жеребьевки
Донецкий «Шахтер» в Лиге Европы УЕФА попал в группу J, где сыграет с бельгийским «Брюгге», сербским «Партизаном» и французской «Тулузой».
Таковы результаты жеребьевки, которая состоялась сегодня в Монако.
По результатам игр в группе две лучшие команды отправятся в плей-офф турнира, где к ним присоединятся восемь команд, которые неудачно выступят в Лиге чемпионов.
Первые матчи группового турнира состоятся 17 сентября.
Все результаты жеребьевки
Группа A: Аякс, Андерлехт, Динамо (Загреб), Тимишоара;
Группа B: Валенсия, Лилль, Славия, Дженоа;
Группа C: Гамбург, Селтик, Хапоэль (Тель-Авив), Рапид (Вена);
Группа D: Спортинг, Херенвен, Герта, Вентспилс;
Группа E: Рома, Базель, Фулхэм, ЦСКА (София);
Группа F: Панатинаикос, Галатасарай, Динамо (Бухарест), Штурм;
Группа G: Вильярреал, Лацио, Левски, Зальцбург;
Группа H: Стяуа, Фенербахче, Твенте, Шериф;
Группа I: Бенфика, Эвертон, АЕК, БАТЭ;
Группа J: Шахтер, Брюгге, Партизан, Тулуза;
Группа K: ПСВ, Копенгаген, Спарта, Клуж;
Группа L: Вердер, Аустрия, Атлетик, Насьональ.