Сегодня решится судьба трех украинских клубов в Лиге Европы

Вслед за "Шахтером", обыгравшим по сумме двух матчей турецкий Сивасспор – 3:0 (в гостях) и 2:0 (дома), сегодня попытаются завоевать места в групповом этапе Лиги Европы еще три украинских клуба. За право выступить в групповом этапе турнира "Металлург" в Вене поборется с Аустрией, харьковчане примут другой австрийский клуб – "Штурм", а "Ворскла" в Полтаве сыграет с португальской "Бенфикой".

Хорошие шансы на выход в следующий круг имеет "Металлист", отмечает "Коммерсантъ-Украины". Харьковчане будут принимать австрийский "Штурм" после ничьей в Граце – 1:1. В первой встрече "Металлист" неубедительно играл в обороне и от поражения ушел благодаря тому, что футболисты "Штурм" не реализовали свои голевые моменты. В ответной встрече главный тренер "Металлиста" Мирон Маркевич получил возможность наладить оборонительную игру команды – в состав вернется отбывший дисквалификацию опорный полузащитник Валентин Слюсар. Напомним, его отстранили от выступлений на два месяца за применение допинга. Кроме того, после длительного перерыва, связанного с травмой, вернулся на поле лидер атаки "Металлиста" – Джексон Коэльо, который постепенно набирает форму и уже успел сыграть в первом матче против венского клуба. После встречи со "Штурмом" в Граце "Металлист" не проводил матчей – игру команды Мирона Маркевича в чемпионате Украины против "Шахтера" перенесли на сентябрь из-за ответной игры "горняков" в Лиге Европы (состоялась во вторник) и матча дончан за Суперкубок UEFA с "Барселоной", который пройдет завтра. "Штурм" же в воскресенье провел тяжелую домашнюю встречу против соперника донецкого "Металлурга" в Лиге Европы – венской "Аустрии" – и уступил – 0:1. Судить матч "Металлист"–Штурм будет норвежец Свэйн Оддвар Моэн.

Победу над "Штурмом" в австрийском первенстве принес "Аустрии" точный удар словенца Миленко Ачимовича. Именно этот футболист открыл счет в матче с "Металлургом" в Донецке, мастерски реализовав штрафной, а команда Николая Костова, несмотря на значительное преимущество, лишь в компенсированное арбитром время смогла вырвать ничью – 2:2. Такой результат обязывает дончан в ответной встрече либо побеждать, либо играть вничью, забивая минимум два гола. В Вене, как и в первом матче против "Аустрии", "Металлург" будет играть без травмированного основного форварда – Мусавенгоси Мгуни. Впрочем, в домашней встрече первенства страны против запорожского "Металлурга" Мгуни успешно заменил Чиприан Танаса. Румынский нападающий отметился дублем, еще один гол забил с пенальти Велизар Димитров – дончане победили – 3:0. Судить матч "Аустрия" –"Металлург" будет Кристинн Якобссон из Исландии.

Шансы еще одного украинского клуба – "Ворсклы" – сыграть в групповом этапе Лиги Европы незначительны, поскольку в первом матче полтавчане уступили в Лиссабоне "Бенфике" – 0:4. В ответной встрече команде Николая Павлова вряд ли поможет даже то, что португальский клуб прибыл в Полтаву без одного из лидеров полузащиты – аргентинца Пабло Аймара – и бразильского форварда Велдона, забившего в ворота обладателя Кубка Украины четвертый гол. К тому же в прошлое воскресенье "Ворскла" провела тяжелый матч в чемпионате Украины, сыграв дома вничью с "Динамо" – 1:1. Судить встречу "Ворскла"–"Бенфика" будет швейцарец Клаудио Чирчетта.

Трансляции:

20.15 "Металлист" - "Штурм", ТЕТ

20:15 "Аустрия" - "Металург” Д, Футбол

21:45 "Ворскла" - "Бенфика", ICTV