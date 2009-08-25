Михайличенко назвал состав сборной на матчи в сентябре

Во вторник, 25 августа, главный тренер национальной сборной Украины Алексей Михайличенко обнародовал список 22-х футболистов, вызванных для подготовки к поединкам отборочного цикла против команд Андорры и Беларуси, которые состоятся соответственно 5 сентября в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского (начало - в 17.00) и 9 сентября в Минске (начало - в 20.00).

В первую очередь привлекает внимание присутствие в списке двух новичков: защитника донецкого «Шахтера» Василия Кобина и атакующего полузащитника киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко. Отметим, в сравнении с перечнем футболистов, которые приглашались на недавнюю товарищескую игру с Турцией, отсутствует хавбек «Днепра» Максим Калиниченко. Зато снова появятся в расположении сборной голкипер «Динамо» Станислав Богуш, полузащитник раменского «Сатурна» Евгений Левченко и нападающий «Ливерпуля» Андрей Воронин.

В то же время необходимо отметить, что окончательный список игроков станет известен лишь после поединков шестого тура чемпионата Украины и еврокубковых матчей отечественных клубов. На тренировочной базе ФК «Динамо» в Конча-Заспе «сине-желтые» соберутся во вторник, 1 сентября. В тот же день в 16.30 начнется пресс-конференция Алексея Михайличенко, после которой журналисты будут иметь возможность пообщаться с игроками и посетить традиционную открытую тренировку сборной.

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Станислав Богуш и Александр Шовковский (оба - «Динамо»).

Защитники: Виталий Мандзюк («Динамо»), Василий Кобин, Александр Кучер, Вячеслав Шевчук и Дмитрий Чигринский (все - «Шахтер»), Андрей Русол («Днепр»), Григорий Ярмаш («Ворскла»).

Полузащитники: Алексей Гай («Шахтер»), Олег Гусев и Андрей Ярмоленко (оба «Динамо»), Евгений Левченко («Сатурн», Россия), Сергей Назаренко и Руслан Ротань (оба «Днепр»), Анатолий Тимощук («Бавария», Германия).

Нападающие: Андрей Воронин («Ливерпуль», Англия), Владимир Гоменюк («Днепр»), Артем Милевский («Динамо»), Евгений Селезнев («Днепр»), Андрей Шевченко («Челси», Англия).

Пресс-служба ФФУ