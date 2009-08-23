Результаты 3-го тура английской Премьер-лиги

19:42, 23 августа 2009
Спорт
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Челси не теряет очков

Завершились сегодняшние матчи 3-го тура английской Премьер-лиги

Вест Хэм - Тоттенхэм 1:2 (Коул 49 - Дефо 54, Леннон 79)

Бернли - Эвертон 1:0 (Эллиотт 34)

Фулхэм - Челси 0:2 (Дрогба 39, Анелька 76).

Напомним, что вчера сыграли:

Арсенал - Портсмут 4:1 (Диаби 18, 21, Галлас 50, Рэмси 68 - Кабул 37)

Уиган - МЮ 0:5 (Руни 56, 65, Бербатов 59, Оуэн 85, Нани 90)

Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 (Адебайор 17)

Сандерленд - Блэкберн 2:1 (Джонс 32, 53 - Живе 21)

Халл Сити - Болтон 1:0 (Гила 61)

Бирмингем - Сток Сити 0:0

Завтра играют Ливерпуль и Астон Вилла.

 

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