Результаты 3-го тура английской Премьер-лиги
19:42, 23 августа 2009Спорт
1667
Челси не теряет очков
Завершились сегодняшние матчи 3-го тура английской Премьер-лиги
Вест Хэм - Тоттенхэм 1:2 (Коул 49 - Дефо 54, Леннон 79)
Бернли - Эвертон 1:0 (Эллиотт 34)
Фулхэм - Челси 0:2 (Дрогба 39, Анелька 76).
Напомним, что вчера сыграли:
Арсенал - Портсмут 4:1 (Диаби 18, 21, Галлас 50, Рэмси 68 - Кабул 37)
Уиган - МЮ 0:5 (Руни 56, 65, Бербатов 59, Оуэн 85, Нани 90)
Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 (Адебайор 17)
Сандерленд - Блэкберн 2:1 (Джонс 32, 53 - Живе 21)
Халл Сити - Болтон 1:0 (Гила 61)
Бирмингем - Сток Сити 0:0
Завтра играют Ливерпуль и Астон Вилла.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter