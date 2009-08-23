Результаты 3-го тура английской Премьер-лиги

Челси не теряет очков

Завершились сегодняшние матчи 3-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм - Тоттенхэм 1:2 (Коул 49 - Дефо 54, Леннон 79) Бернли - Эвертон 1:0 (Эллиотт 34) Фулхэм - Челси 0:2 (Дрогба 39, Анелька 76). Напомним, что вчера сыграли: Арсенал - Портсмут 4:1 (Диаби 18, 21, Галлас 50, Рэмси 68 - Кабул 37) Уиган - МЮ 0:5 (Руни 56, 65, Бербатов 59, Оуэн 85, Нани 90) Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 (Адебайор 17) Сандерленд - Блэкберн 2:1 (Джонс 32, 53 - Живе 21) Халл Сити - Болтон 1:0 (Гила 61) Бирмингем - Сток Сити 0:0 Завтра играют Ливерпуль и Астон Вилла.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter