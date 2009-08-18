Федерации танцевального спорта и вейкбординга получили статус

Коллегия Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта решила предоставить статус национальной двум спортивным федерациям – Всеукраинской федерации танцевального спорта (вид спорта – танцевальный спорт) и Украинской федерации воднолыжного спорта (вид спорта – вейкбординг).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минспорта, статус национальных обеим федерациям предоставлен на 4 года.

Всеукраинская федерация танцевального спорта 20 июня 2009 года возбудила ходатайство о предоставлении ей статуса национальной спортивной федерации и подала соответствующие документы в Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

В структуре Всеукраинской федерации танцевального спорта функционируют 23 областных и 2 городских организаций. Всеукраинская федерация танцевального спорта постоянно проводит официальные международные соревнования на территории Украины, которые свидетельствуют о наличии высококвалифицированного судейского потенциала в нашей стране.

Спортсмены Федерации удачно выступили в VIII Всемирных играх 2009 года, заняв соответственно 10-е место в виде программы – «латина», и 8-е место – в виде программы «стандарт». Украинские спортсмены впервые достигли такого результата в этих самых престижных соревнованиях по неолимпийским видам спорта.

Общественная организация "Украинская федерация воднолыжного спорта" 1 июля 2009 года возбудила ходатайство о предоставлении ей статуса национальной спортивной федерации по виду спорта вейкбординг и передала соответствующие документы в Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

Украинская федерация воднолыжного спорта является членом Международной ассоциации вейкбординга. В структуре Украинской федерации воднолыжного спорта функционируют 15 областных и 1 городская организации. Она имеет одну из лучших в Европе спортивных баз для занятий и проведения различного уровня соревнований по вейкбордингу, расположенную в городе Киеве.

Начиная с 2004 года, федерация провела 12 всеукраинских мероприятий и приняла участие в 8 международных спортивных соревнованиях по вейкбордингу. Она имеет в своем составе квалифицированных тренеров, судей, и спортсменов.