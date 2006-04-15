Альбина и Ирина Дерюгины получат по 3 тысячи от Ющенко
10:52, 15 апреля 2006Спорт
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Президент назначил стипендии
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим распоряжением назначил стипендии чемпионке мира по художественной гимнастике Анне БЕССОНОВОЙ и ее тренерам.
Как отмечается в распоряжении, обнародованном на официальном сайте главы государства, серебряному призеру чемпионата мира 2005 года по художественной гимнастике (г. Киев) А.БЕССОНОВОЙ назначена стипендия в размере 6 тыс. грн.; ее тренерам – Альбине и Ирине ДЕРЮГИНЫМ - в размере 3 тыс. грн.
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