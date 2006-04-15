Альбина и Ирина Дерюгины получат по 3 тысячи от Ющенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим распоряжением назначил стипендии чемпионке мира по художественной гимнастике Анне БЕССОНОВОЙ и ее тренерам.

Как отмечается в распоряжении, обнародованном на официальном сайте главы государства, серебряному призеру чемпионата мира 2005 года по художественной гимнастике (г. Киев) А.БЕССОНОВОЙ назначена стипендия в размере 6 тыс. грн.; ее тренерам – Альбине и Ирине ДЕРЮГИНЫМ - в размере 3 тыс. грн.