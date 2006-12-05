Бекхэм приедет в Киев

Главный тренер мадридского "Реала" Фабио Капелло объявил о том, что английский полузащитник команды Дэвид Бекхэм в двух ближайших матчах будет выходить на поле в основном составе. Наставник принял это решение через несколько дней после того, как англичанин выразил недовольство малым количеством игрового времени.

Таким образом, Дэвид Бекхэм начнет с первых минут матч группового этапа Лиги чемпионов с киевским "Динамо" (6 декабря) и игру очередного тура первенства Испании против "Севильи" (10 декабря).

Дэвид Бекхэм отклонил несколько предложений руководства клуба продлить действующий до конца июня следующего года контракт, поскольку хочет получить гарантированное место в составе. В начале сезона англичанин выходил на поле с первых минут в трех матчах подряд, но затем Фабио Капелло перестал на него рассчитывать.

Теперь же наставник команды отметил профессионализм Бекхэма, который, несмотря на возникшие трудности, продолжал работать на тренировках и заслужил право выйти на поле.

Лента.ру