Тимощук в Баварии получил шанс

В первом туре бундеслиги капитан Баварии Марк ван Боммель не смог доиграть матч из-за травмы.

На 80-й минуте матча против Хоффенхайма он вынужден был уступить место на поле украинскому новичку команды Анатолию Тимощуку. Прямиком со стадиона голландец последовал в больницу на обследование, и вскоре станет известно, насколько серьезно повреждение игрока.

По первым прогнозам, минимум несколько матчей ван Боммель вынужден будет пропустить. Напомним, некоторое время назад наставник команды Луи ван Гаал сообщил, что предпочитает видеть в составе своего соотечественника, а не новичка команды Тимощука.

Кроме того, в "лазарете" у Баварии сейчас пребывают Франк Рибери, Мирослав Клозе и Мартин Демикелис.

football.ua